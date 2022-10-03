МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с "Почтой России" подготовить предложения по внедрению альтернативных методов оказания почтовых услуг в малых городах. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля. Путин поручил доложить об обеспечении льгот на газификацию

Поручение касается сельских территорий с низкой плотностью населения. Подчеркивается, что меры не должны повлиять на качество услуг.

Глава государства также поручил представить предложения по объемам и порядку финансирования мероприятий, связанных с модернизацией почтовых отделений, в увязке с числом граждан, пользующихся их услугами.