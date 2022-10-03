Путин поручил подготовить меры по улучшению работы почты в малых городах
Путин поручил подготовить предложения по совершенствованию почтовых услуг в малых городах
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с "Почтой России" подготовить предложения по внедрению альтернативных методов оказания почтовых услуг в малых городах. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
Поручение касается сельских территорий с низкой плотностью населения. Подчеркивается, что меры не должны повлиять на качество услуг.
Глава государства также поручил представить предложения по объемам и порядку финансирования мероприятий, связанных с модернизацией почтовых отделений, в увязке с числом граждан, пользующихся их услугами.
https://1prime.ru/regions/20221003/838333947.html
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