МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. В Госдуме поддержали ратификацию договоров о вхождении регионов в Россию

Проекты были одобрены на заседании комитета в понедельник. Теперь законопроекты будут рассматривать депутаты Госдумы. Пленарное заседание нижней палаты парламента запланировано на 14.00 мск.

Владимир Путин 30 октября подписал договоры о принятии территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В воскресенье 2 октября президент внес проекты соответствующих конституционных законов в Госдуму.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что проект бюджета на 2023-2025 годы предусматривает ресурсы для развития социальных сфер и восстановления экономики новых регионов.