В Госдуме одобрили проекты о принятии в состав России новых территорий
Комитет Госдумы одобрил проекты о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
Проекты были одобрены на заседании комитета в понедельник. Теперь законопроекты будут рассматривать депутаты Госдумы. Пленарное заседание нижней палаты парламента запланировано на 14.00 мск.
Владимир Путин 30 октября подписал договоры о принятии территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В воскресенье 2 октября президент внес проекты соответствующих конституционных законов в Госдуму.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что проект бюджета на 2023-2025 годы предусматривает ресурсы для развития социальных сфер и восстановления экономики новых регионов.
https://1prime.ru/regions/20221003/838336518.html
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