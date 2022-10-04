МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе заседания во вторник единогласно ратифицировал договоры о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Промсвязьбанк продолжит развивать свою сеть в новых регионах

В понедельник договоры ратифицировала Госдума. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, жители этих регионов ждали воссоединения с Россией 30 лет.

Владимир Путин 30 октября по итогам референдумов подписал договоры о принятии территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В воскресенье 2 октября президент внес проекты соответствующих конституционных законов в Госдуму.

Как пояснял член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин, принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совфеда по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда России о соответствии договора основному закону.

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