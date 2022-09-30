МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возрождении великой России после присоединения новых областей к России. Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к России

"Правда торжествует! Великая Россия возрождается!" — написал Медведев в Telegram-канале. Он лично присутствовал в Георгиевском зале на церемонии.

Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.