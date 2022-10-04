МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Совфед в ходе заседания во вторник одобрил федеральные конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Совфед ратифицировал договоры о вступлении в Россию новых регионов

Документы направлены на подпись президенту.

Ранее сенаторы ратифицировали договоры о вступлении этих регионов в Россию.

Владимир Путин 30 октября по итогам референдумов подписал договоры о принятии территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В воскресенье 2 октября президент внес проекты соответствующих конституционных законов в Госдуму.