Совфед одобрил конституционные законы о принятии в Россию новых регионов
Совфед одобрил законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Совфед в ходе заседания во вторник одобрил федеральные конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации.
Документы направлены на подпись президенту.
Ранее сенаторы ратифицировали договоры о вступлении этих регионов в Россию.
Владимир Путин 30 октября по итогам референдумов подписал договоры о принятии территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В воскресенье 2 октября президент внес проекты соответствующих конституционных законов в Госдуму.
https://1prime.ru/regions/20221004/838349029.html
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