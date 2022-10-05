МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с образованием новых субъектов. Путин отметил сотрудничество России и Китая в сложной мировой обстановке

Глава государства также ратифицировал соответствующие договоры с этими регионами. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент назначил временно исполняющим обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, ЛНР — Леонида Пасечника Врио Запорожской области стал Евгений Балицкий, Херсонской области — Владимир Сальдо.

Владимир Путин 30 октября по итогам референдумов подписал договоры о принятии территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В воскресенье 2 октября президент внес проекты соответствующих конституционных законов в Госдуму.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, жители этих регионов ждали воссоединения с Россией 30 лет.