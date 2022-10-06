МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Представительства федеральных органов исполнительной власти появятся в скором времени в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил председатель партии "Единая Россия" и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании Генсовета. Премьер ДНР оценил эффект от доступа к российскому рынку

Он подчеркнул, что сразу после вступления новых территорий в состав РФ начинается их правовая интеграция, как это было с Республикой Крым.

Кроме того, на новых территориях начнут постепенно внедрять российские стандарты, в том числе в социально-экономической сфере. "Единая Россия" примет в этих процессах "самое активное участие", подчеркнул Медведев. По его словам, на следующей неделе партия начнет проводить мероприятия по интеграции новых регионов.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о включении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с образованием новых субъектов, а также ратифицировал соответствующие договоры.