В новых регионах откроют представительства органов исполнительной власти
Медведев: в каждом из новых регионов скоро откроют представительства органов исполнительной власти
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Представительства федеральных органов исполнительной власти появятся в скором времени в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил председатель партии "Единая Россия" и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании Генсовета.
Он подчеркнул, что сразу после вступления новых территорий в состав РФ начинается их правовая интеграция, как это было с Республикой Крым.
Кроме того, на новых территориях начнут постепенно внедрять российские стандарты, в том числе в социально-экономической сфере. "Единая Россия" примет в этих процессах "самое активное участие", подчеркнул Медведев. По его словам, на следующей неделе партия начнет проводить мероприятия по интеграции новых регионов.
Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о включении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с образованием новых субъектов, а также ратифицировал соответствующие договоры.
https://1prime.ru/regions/20221006/838377348.html
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