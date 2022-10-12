Социальные выплаты москвичам проиндексируют на десять процентов
Пособия и социальные выплаты москвичам проиндексируют на десять процентов с 1 января 2023 года
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Социальные выплаты и пособия в Москве проиндексируют на десять процентов с нового года, следует из проекта столичного бюджета на 2023-2025 годы.
Уточняется, что речь идет о выплатах для горожан старшего возраста и семей с детьми.
Как ожидается, социальные расходы составят половину бюджета Москвы на плановый период или 2,1 триллиона рублей. В эту категорию входят расходы на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру и спорт.
Финансирование льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для отдельных групп населения в следующем году достигнет 27,5 миллиарда рублей. При этом расходы на субсидии по ЖКУ для семей с низкими доходами составят 21,9 миллиарда рублей.
Еще около 155 миллиардов рублей планируется направить на обеспечение бесплатного или льготного проезда жителей Москвы и Подмосковья на всех видах общественного транспорта.
На адресную соцподдержку москвичам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, направят десять миллиардов рублей.
Еще свыше восьми миллиардов рублей выделят на поддержку бизнеса и промышленности.
https://1prime.ru/regions/20221012/838436176.html
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