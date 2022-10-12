МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Социальные выплаты и пособия в Москве проиндексируют на десять процентов с нового года, следует из проекта столичного бюджета на 2023-2025 годы. Минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет до 23313 рублей

Уточняется, что речь идет о выплатах для горожан старшего возраста и семей с детьми.

Как ожидается, социальные расходы составят половину бюджета Москвы на плановый период или 2,1 триллиона рублей. В эту категорию входят расходы на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Финансирование льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для отдельных групп населения в следующем году достигнет 27,5 миллиарда рублей. При этом расходы на субсидии по ЖКУ для семей с низкими доходами составят 21,9 миллиарда рублей.

Еще около 155 миллиардов рублей планируется направить на обеспечение бесплатного или льготного проезда жителей Москвы и Подмосковья на всех видах общественного транспорта.

На адресную соцподдержку москвичам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, направят десять миллиардов рублей.

Еще свыше восьми миллиардов рублей выделят на поддержку бизнеса и промышленности.