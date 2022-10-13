Госдолг российских регионов достиг 2,66 триллиона рублей
Госдолг 75 российских субъектов вырос по состоянию на 1 сентября до 2,66 триллиона рублей
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Госдолг 75 субъектов России вырос по состоянию на 1 сентября до 2,66 триллиона рублей, сообщила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова в рамках заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Государственный долг субъектов по состоянию на 1 сентября 2022 года увеличился по сравнению с началом 2022 года на 186 миллиардов рублей и составил 2,66 триллиона. Рост произошел в 75 субъектах Российской Федерации", — отметила она.
В начале сентября первый замглавы Минфина Леонид Горнин сообщил, что общий долг регионов РФ впервые находится на безопасном уровне и составляет 22% от общего уровня собственных доходов.
Тогда он отмечал, что большинство региональных финансовых команд очень ответственно и эффективно использовали предложенные инструменты поддержки, что позволило им успешно пройти все кризисные ситуации. За последние годы удалось повысить финансовую культуру и дисциплину регионов.
https://1prime.ru/regions/20221013/838453928.html
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