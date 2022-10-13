МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Госдолг 75 субъектов России вырос по состоянию на 1 сентября до 2,66 триллиона рублей, сообщила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова в рамках заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Эксперт назвал два ключевых фактора для российского бюджета

"Государственный долг субъектов по состоянию на 1 сентября 2022 года увеличился по сравнению с началом 2022 года на 186 миллиардов рублей и составил 2,66 триллиона. Рост произошел в 75 субъектах Российской Федерации", — отметила она.

В начале сентября первый замглавы Минфина Леонид Горнин сообщил, что общий долг регионов РФ впервые находится на безопасном уровне и составляет 22% от общего уровня собственных доходов.

Тогда он отмечал, что большинство региональных финансовых команд очень ответственно и эффективно использовали предложенные инструменты поддержки, что позволило им успешно пройти все кризисные ситуации. За последние годы удалось повысить финансовую культуру и дисциплину регионов.