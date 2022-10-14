КЕМЕРОВО, 14 окт — ПРАЙМ. В Кузбассе появится особая экономическая зона (ОЭЗ), ее создание одобрено межведомственной рабочей группой по вопросам создания ОЭЗ и ТОР (территорий опережающего развития) в моногородах, сообщает пресс-служба правительства региона. Правительство постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-1"

"Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Кузбассе одобрено межведомственной рабочей группой по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах на заседании, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева", – говорится в сообщении.

Уточняется, что особая экономическая зона "Кузбасс" общей площадью 628,8 гектара появится на территории двух муниципальных образований — в городе Кемерово и на территории Топкинского округа. Обе площадки находятся в непосредственной близости от железнодорожных станций, трассы P-255 "Сибирь" и будущего обхода Кемерова, что позволит резидентам беспрепятственно использовать транспортную инфраструктуру, получать сырье и отгружать произведенную продукцию в другие регионы и страны. Ожидаемым эффектом будет привлечение финансов, создание новых рабочих мест и рост налоговых отчислений потенциальных резидентов. Объем инвестиций потенциальных резидентов составляет порядка 92,8 миллиарда рублей, будет создано не менее 1,2 тысячи новых рабочих мест.

"Новая особая экономическая зона будет располагаться в северной агломерации Кузбасса, обладающей рядом преимуществ. Здесь в должной мере обеспечена транспортная, логистическая и энергетическая инфраструктура. Она находится в непосредственной близости к ключевому железнодорожному узлу, который связывает Кузбасс с европейскими и дальневосточными регионами России, странами Азиатско-Тихоокеанского региона", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Россия будет увеличивать экспорт угля с 2024 года, заявили в Минэнерго

В Топкинском муниципальном округе планируется реализация четырех инвестиционных проектов, крупнейшие из них — предприятие по переработке зерна амаранта стоимостью 11,2 миллиарда рублей (ООО НПХ "АмарантАгро") и строительство завода по производству извести стоимостью 4,3 миллиарда рублей (АО "ХК "Сибцем"). Также будут созданы проекты в медицинской и пищевой отраслях.

В Кемерове планируется расширение производства минеральных удобрений. Будет создано два инвестиционных проекта, крупнейший из них — производство аммиака и гранулированного карбамида стоимостью 76 миллиардов рублей (ООО "Азот-2").

Также принято решение о включении всех четырех кузбасских территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в специальный реестр, дающий право их резидентам применять пониженные тарифы страховых взносов до конца срока действия ТОСЭР.

В Кузбассе на сегодняшний день действуют четыре территории с льготным налоговым режимом: "Юрга", Анжеро-Судженск", "Новокузнецк" и "Прокопьевск".