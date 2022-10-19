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Херсонская область закрыла въезд для гражданских лиц
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Херсонская область закрыла въезд для гражданских лиц на неделю, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. "На семь дней закрывается въезд на территорию Херсонской области... ПРАЙМ, 19.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Херсонская область закрыла въезд для гражданских лиц на неделю, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
"На семь дней закрывается въезд на территорию Херсонской области гражданских лиц", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Попасть в область смогут только лица, занимающиеся снабжением и работой коммунальных органов. Для этого они получат специальный пропуск.
Кроме того, все министерства и подразделения администрации Херсонской области переедут на левый берег Днепра.
Сальдо отметил, что до 40 процентов жителей Херсона и области уже уехали из региона, но точных цифр пока нет.