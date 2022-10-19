МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Херсонская область закрыла въезд для гражданских лиц на неделю, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. Силуанов пообещал найти в бюджете средства на переселение людей из Херсона

"На семь дней закрывается въезд на территорию Херсонской области гражданских лиц", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Попасть в область смогут только лица, занимающиеся снабжением и работой коммунальных органов. Для этого они получат специальный пропуск.

Кроме того, все министерства и подразделения администрации Херсонской области переедут на левый берег Днепра.

Сальдо отметил, что до 40 процентов жителей Херсона и области уже уехали из региона, но точных цифр пока нет.