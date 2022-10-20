МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину направить в 2023 и 2024 годах по 5 миллиардов рублей из бюджета на благоустройство территорий ДВФО с населением до 250 тысяч человек, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля. Путин поручил повысить расходы на развитие санитарной авиации в ДФО

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации при работе над проектом федерального закона о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов обеспечить в 2023-2024 годах (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделенных на основании ранее данных поручений) направление 5 миллиардов рублей ежегодно на благоустройство территорий и создание комфортной городской среды в населенных пунктах с населением до 250 тысяч человек в Дальневосточном федеральном округе", — говорится в документе.

Также глава государства поручил определить лимиты бюджетных ассигнований федерального бюджета, лимиты предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов и размещения инфраструктурных облигаций для реализации программ модернизации городов Дальнего Востока, предусмотрев направление соответствующих средств на развитие территорий, в том числе на их благоустройство, а также на развитие систем коммунальной инфраструктуры.