МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Губернатор Красноярского края Александр Усс совместно с депутатами Заксобрания провел традиционное "нулевое" чтение бюджета региона на 2023-2025 годы.

Впервые стартовые параметры по доходам и расходам на ближайшую трёхлетку составят более одного триллиона рублей, отметил заместитель председателя правительства — министра финансов края Владимир Бахарь.

В следующем году запланировано свыше 340 млрд рублей доходов, расходы составят более 374 млрд рублей. В проекте бюджета четыре основных приоритета: реализация национальных проектов, выполнение всех социальных обязательств и поддержка муниципальных образований, а также новое направление — инфраструктурное развитие региона.

По поручению Усса особое внимание уделяется поддержке муниципальных образований, в 2023 году свыше 120 млрд рублей поступит в местные бюджеты из регионального. Увеличен объем финансирования на комплексное благоустройство, ремонт коммунальной и дорожной инфраструктуры, поддержку культурных, спортивных и молодежных центров в территориях края.

"Мы взяли курс на развитие инфраструктуры территорий — в конкретных муниципалитетах концентрированно проводим благоустройство. Результаты этой программы уже видят жители Красноярска, Енисейска, Минусинска, Норильска. Эта работа должна быть продолжена", — пояснил губернатор.

В приоритете остается реализация национальных проектов и социальная поддержка граждан. Запланировано повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Со следующего года вводится единое универсальное пособие, которое объединит выплаты семьям с низкими доходами на детей до 17 лет и беременным женщинам, появятся дополнительные меры поддержки многодетных семей. Направляются средства на обеспечение жильем детей-сирот и работников бюджетной сферы, переселение из ветхого и аварийного жилфонда. "В части повышения заработной платы — это наш безусловный приоритет", — отметил Александр Усс.

На развитие края в следующем году заложено 64 млрд рублей, это на 12 млрд рублей больше, чем на начало 2022 года. Средства пойдут на строительство, обновление дорог, коммунальной и инженерной инфраструктуры, обновление транспортного парка, а также на реализацию крупных инфраструктурных проектов — строительство метро Красноярска, перрона Красноярского аэропорта, Высокогорского мост через Енисей и других.

Масштабная программа строительства предусмотрена в сфере образования: в планах на три года возведение 34 объектов в 19 муниципальных образованиях края, в том числе 24 школ. В сфере здравоохранения в ближайшую трехлетку запланирован ввод в эксплуатацию 27 врачебных амбулаторий, открытие 6 поликлиник, создание 100 ФАПов. Заложены средства на строительство, реконструкцию и проектирование 14 спортивных объектов, 19 объектов сферы культуры.

Всего за три года запланировано строительство, реконструкция и разработка проектной документации более 180 социальных объектов.

"Бюджет верстался в условиях беспрецедентного давления на российскую экономику. Эти обстоятельства не только задают соответствующие сценарии бюджетного планирования, но и ориентируют нас на ответственное, рачительное отношение к нашим краевым финансам, настраивают на оперативную и качественную работу. Практика текущего года показала, что депутатский корпус к этому готов", — добавил председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко.

Завершая обсуждение, губернатор поблагодарил парламентариев за проделанную работу по анализу финансового документа и сформированным предложениям, поручив министерству финансов края взять в работу озвученные инициативы.