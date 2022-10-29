МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Системам противовоздушной обороны Севастополя утром в субботу пришлось в течение нескольких часов отражать атаки беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Американский беспилотник несколько часов кружит недалеко от Крыма

Все вражеские устройства удалось сбить, кроме того, согласно предварительным данным, был уничтожен надводный дрон, написал он в своем телеграм-канале.

При этом гражданским объектам урон нанесен не был, никто из жителей города не пострадал, уточнил Развожаев.

Ранее в Севастополе временно перекрыли рейд в связи с атакой беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

По данным сервиса Flightradar24, принадлежащий американским ВВС разведывательный беспилотник несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря недалеко от Крыма.