2022-10-29T10:40:00+03:00
2022-10-29T10:42:15+03:00
2022-10-29T10:40:00+03:00
2022
https://1prime.ru/regions/20221029/838639204.html
Системы ПВО в Севастополе отразили атаку беспилотников
Регионы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Системам противовоздушной обороны Севастополя утром в субботу пришлось в течение нескольких часов отражать атаки беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Все вражеские... ПРАЙМ, 29.10.2022
регионы, экономика, новости, беспилотник, севастополь
https://1prime.ru/images/83863/91/838639127.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83863/91/838639127.jpg
https://1prime.ru/images/83863/91/838639126.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83863/91/838639126.jpg
https://1prime.ru/images/83863/91/838639114.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83863/91/838639114.jpg
https://1prime.ru/world/20221029/838638753.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Системам противовоздушной обороны Севастополя утром в субботу пришлось в течение нескольких часов отражать атаки беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Все вражеские устройства удалось сбить, кроме того, согласно предварительным данным, был уничтожен надводный дрон, написал он в своем телеграм-канале.
При этом гражданским объектам урон нанесен не был, никто из жителей города не пострадал, уточнил Развожаев.
Ранее в Севастополе временно перекрыли рейд в связи с атакой беспилотников в акватории Севастопольской бухты.
По данным сервиса Flightradar24, принадлежащий американским ВВС разведывательный беспилотник несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря недалеко от Крыма.