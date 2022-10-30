МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план из 13 мероприятий по снижению выбросов в Арктической зоне РФ, каждое из которых закреплено за конкретным ведомством, сообщается на сайте кабмина. Власти поддержат инвестпроекты на Дальнем Востоке и в Арктике

"Переход на экологически чистые виды топлива и модернизация очистных сооружений предусмотрены в комплексе мероприятий по минимизации загрязнения Арктической зоны России… Всего в план включено 13 мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу и сбросов в морские и речные акватории. Каждое из них закреплено за конкретным министерством или ведомством", — говорится в сообщении.

В частности, Минстрою, Минэнерго и региональным властям поручат модернизацию ТЭЦ и котельных для перевода их на более экологичное топливо. Минэнерго также необходимо продумать переход транспорта на газомоторное топливо.

Согласно плану, Минстрой и местные власти должны разработать программы строительства и модернизации очистных сооружений. Минприроды, Минэнерго и Роспотребнадзору поручено продумать увеличение платы за выбросы отходов в атмосферу и акватории. "Росгеология" приступила к новому этапу работ на шельфе в Арктике

Отмечается, что утвержденные меры — "часть единого плана по реализации основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года".

"Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику, обеспечит сохранение окружающей среды в Арктике и устойчивое развитие регионов", — добавляется в сообщении.