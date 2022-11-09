МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Правительство России продолжит осуществлять меры поддержки инвесторов Дальнего Востока, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Путин поручил повысить расходы на развитие санитарной авиации в ДФО

"Хочу сказать, что вся поддержка, которая осуществлялась со стороны правительства Российской Федерации инвесторам на Дальнем Востоке, будет продолжать осуществляться. Здесь никаких изменений нет", — сказал зампредседателя правительства.

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, состоялось заседание президиума правительственной комиссии, которая рассмотрела заявки 12 резидентов по уже созданным объектам инфраструктуры.

"Эти заявки резиденты обещали создать в своих соглашениях с Корпорацией по развитию Дальнего Востока. Они были заложены в постановление правительства. Инвесторы выполнили свои обязательства, мы со своей стороны выполним свои обязательства и осуществим в ближайший месяц компенсацию в объёме 10,3 миллиарда рублей. Там крупные инвестпроекты. Средний мультипликатор составляет существенно выше, чем 1 к 20", — добавил министр.