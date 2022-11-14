Путин обратил внимание на снижение инвестиций в Алтайском крае
Путин обсудил с главой Алтайского края Томенко снижение инвестиций в основной капитал
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и обратил его внимание на спад инвестиций в основной капитал региона.
По словам главы государства, в целом макроэкономические показатели Алтая демонстрируют позитивную динамику: растут валовой региональный продукт, промышленное и сельскохозяйственное производство.
"И в то же время фиксируется определенный спад инвестиций в основной капитал", — отметил Путин.
Президент сообщил, что в 2020-2021 годы сокращение инвестиций составило 2,7 процента, тогда как в целом по стране наблюдался рост.
Томенко в свою очередь заявил, что регион не испытывает такой проблемы и даже в пандемию инвестиционная активность оставалась стабильной. При этом 80-85 процентов вложений составляют внебюджетные инвестиции, подчеркнул губернатор.
Томенко пояснил, что с учетом инфляции в номинальном выражении объем инвестиций постепенно растет и в последние годы достиг 110-125 миллиардов рублей.
"И в этом году рост этот продолжится, мы ожидаем в районе 4-5% рост объема инвестиций в целом по 2022 году", — заключил глава региона.
https://1prime.ru/regions/20221114/838815255.html
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