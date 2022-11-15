МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Самарской губернской думы во вторник приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Согласно законопроекту, доходы на 2023 год запланированы в размере 191,916 миллиардов рублей, расходы — в размере 217,009 миллиардов рублей. Основными источниками доходов областного бюджета по-прежнему остаются налог на прибыль организаций и НДФЛ. Прогноз налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2023 год составил 191,885 миллиардов рублей.

Более 60% от общего объема расходов — 132 миллиарда рублей — традиционно будет направлено на финансирование социальных отраслей экономики: социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт. Проект областного бюджета сформирован пока без учета целевых поступлений из федерального бюджета, так как последний на момент формирования законопроекта не принят.

"Недавно по заведенной традиции у нас состоялось широкое общественное обсуждение бюджета, на котором мы совместно с вами, с муниципалитетами, с представителями общественных организаций, активными гражданами определили ключевые моменты, важные для жизни и развития региона. И, конечно, принимая главный финансовый документ, мы должны основываться на пожеланиях жителей Самарской области, руководствоваться важнейшими целями, которые сегодня стоят перед всей страной. Безусловно, в дальнейшем мы дополнительно вернемся и к наказам избирателей, которые были высказаны депутатскому корпусу", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Он выразил надежду, что совместными усилиями властей региона будет сформирован оптимальный для текущих условий бюджет. Благодаря консолидации Россия сумела выдержать санкционный удар и на первом этапе справилась со всеми самыми сложными вызовами. "Уверен, что, сохранив мобильность, консолидацию, мы и в дальнейшем преодолеем все сложности", — подчеркнул губернатор