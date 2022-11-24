МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Мособлудма в четверг приняла в третьем чтении областной закон "О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 год", расходная часть в следующем году составит 866 миллиардов рублей, а доходная – 786 миллиардов рублей. Володин заявил, что федеральный бюджет на 2023-2025 годы стал самым сложным

"С учётом тех предложений, и замечаний, и поправок, которые у нас поступили, были своевременно рассмотрены в комитете и отработаны… По собственным налоговым и неналоговым (доходам – прим. ред.) бюджет на 23-й год откорректирован. Составит он в итоге 786 миллиардов рублей… с учётом уточнённых параметров дохода, расходная часть также доработана и составит 866 миллиардов рублей", — сказала на заседании Мособлдумы министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Она подчеркнула, что в структуре расходов кроме изменения объёма также учтены правки по первоочередным социальным задачам. Она уточнила, что совокупный дефицит бюджета на 2023 год оценивается в приделах 10% — в объёме 79 миллиардов рублей.

Председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов сообщил, что было рассмотрено 94 поправки, 89 из которых были приняты.

"Комитет предлагает по этому блоку поправок проголосовать "за". Эти поправки касаются в первую очередь обеспечение реализации изменений в федеральный закон о помощи гражданам, имеющим детей – более 5 миллиардов рублей. Это касается и ввода спортивных объектов в Балашихе, в Орехово-Зуево и многих других вопросов, которые были рассмотрены по вашим предложениям", — сказал Ефимов на заседании.