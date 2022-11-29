Правительство направит средства десяти регионам на дорожные работы
Правительство выделит два миллиарда рублей десяти регионам России на дорожные работы
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство выделит около 2 миллиардов рублей 10 регионам России на восстановление дорожной инфраструктуры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство направит около 2 миллиардов рублей десяти российским субъектам, средства пойдут на продолжение строительства и реконструкции автомобильных дорог, а также восстановление дорожной инфраструктуры, поврежденной в текущем году в результате стихийных бедствий", — сказал Мишустин.
https://1prime.ru/regions/20221129/838989221.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.