МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство выделит около 2 миллиардов рублей 10 регионам России на восстановление дорожной инфраструктуры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство выделит средства для аграриев в регионах до конца года

"Правительство направит около 2 миллиардов рублей десяти российским субъектам, средства пойдут на продолжение строительства и реконструкции автомобильных дорог, а также восстановление дорожной инфраструктуры, поврежденной в текущем году в результате стихийных бедствий", — сказал Мишустин.