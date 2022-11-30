МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Десять регионов РФ получат свыше 2 миллиардов рублей на продолжение строительства и ремонт автомобильных дорог, а также на восстановление дорожной инфраструктуры после ЧС. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Правительство продлит программу субсидирования найма

"Десять регионов получат свыше 2 миллиардов рублей на продолжение строительства и ремонт автомобильных дорог. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин… Деньги пойдут на продолжение строительства и приведение в нормативное состояние дорог, а также на восстановление дорожной инфраструктуры, поврежденной в результате ЧС", — говорится в сообщении.

Средства будут направлены Амурской, Нижегородской, Тульской и Псковской областям, Ненецкому автономному округу, Забайкальскому и Приморскому краям, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Удмуртии.

Кабмин напоминает, что вопрос обсуждался на заседании правительства во вторник. Тогда Мишустин отметил, что выделение средств позволит улучшить транспортную связанность страны, ускорить доставку товаров и материалов, даст людям возможность комфортнее и безопаснее передвигаться по автодорогам.