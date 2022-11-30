МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Пожар возник на крупнейшей в Перми теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-9, огонь охватил территорию в сто квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров

Согласно информации, загорелась кровля одного из цехов. В тушении пожара участвуют десятки специалистов и техника.

Как уточняется, в результате инцидента пострадали три человека, двое из них доставлены в больницу, а один находится в состоянии клинической смерти.

ТЭЦ-9 является одним из главных поставщиков тепла для левобережной части Перми. Как уточнили в региональном министерстве ЖКХ, пожар не нарушил теплоснабжение домов и социальных объектов.