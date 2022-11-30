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В Перми загорелась крупнейшая ТЭЦ
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Пожар возник на крупнейшей в Перми теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-9, огонь охватил территорию в сто квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Согласно информации,... ПРАЙМ, 30.11.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Пожар возник на крупнейшей в Перми теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-9, огонь охватил территорию в сто квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Согласно информации, загорелась кровля одного из цехов. В тушении пожара участвуют десятки специалистов и техника.
Как уточняется, в результате инцидента пострадали три человека, двое из них доставлены в больницу, а один находится в состоянии клинической смерти.
ТЭЦ-9 является одним из главных поставщиков тепла для левобережной части Перми. Как уточнили в региональном министерстве ЖКХ, пожар не нарушил теплоснабжение домов и социальных объектов.