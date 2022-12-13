РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек — ПРАЙМ. Валовый региональный продукт Ростовской области по итогам 2022 года может превысить 2,2 триллиона рублей, что несколько больше, чем в 2021 году, сообщил журналистам губернатор области Василий Голубев. В Ростовской области спрогнозировали высокий урожай зерна

По данным правительства региона, ВРП Ростовской области в 2021 году составил 1,95 триллиона рублей.

"Если говорить в целом, предположительно, ВРП (в 2022 году) превысит 2,2 триллиона рублей. Это несколько больше, чем в прошлом году", — сказал губернатор.

Он добавил, что положительная динамика наблюдается и по некоторым другим показателям, например, промышленному производству, вводу жилья. При этом торговля, по предварительным оценкам, по итогам года опустится на 3-5 процентов.