ВРП Ростовской области может превысить 2,2 триллиона рублей
ВРП Ростовской области в 2022 году может превысить 2,2 триллиона рублей
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек — ПРАЙМ. Валовый региональный продукт Ростовской области по итогам 2022 года может превысить 2,2 триллиона рублей, что несколько больше, чем в 2021 году, сообщил журналистам губернатор области Василий Голубев.
По данным правительства региона, ВРП Ростовской области в 2021 году составил 1,95 триллиона рублей.
"Если говорить в целом, предположительно, ВРП (в 2022 году) превысит 2,2 триллиона рублей. Это несколько больше, чем в прошлом году", — сказал губернатор.
Он добавил, что положительная динамика наблюдается и по некоторым другим показателям, например, промышленному производству, вводу жилья. При этом торговля, по предварительным оценкам, по итогам года опустится на 3-5 процентов.
https://1prime.ru/regions/20221213/839158761.html
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