ЯКУТСК, 14 дек — ПРАЙМ. Якутия в 2025 году получит федеральные средства на строительство моста через Лену, спикер СФ Валентина Матвиенко заявила о поддержке схемы паритетного финансирования, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. В строительство алмазного рудника в Якутии вложат 126 миллиардов рублей

На заседании Совета Федерации спикер верхней палаты российского парламента поддержала предложение главы региона Айсена Николаева о паритетном финансировании строительства моста через реку Лену. По этой схеме федеральное софинансирование должно быть не менее половины от общего объема привлеченных инвестиций.

Матвиенко подчеркнула, что наиболее важной задачей является повышение транспортной связанности региона. "Это требует серьезной финансовой поддержки… Круглогодичная транспортная доступность увеличится в 4 раза, кумулятивный эффект будет огромным. Обещаем, что будем активно поддерживать республику в реализации этого проекта. Главное, чтобы средства выделялись и были приемлемые условия с учетом возможностей республики в вопросах софинансирования. Оно должно быть паритетным", – сказала она.

Реализация проекта в Якутии уже начата, завершается первый этап, который предусматривает подготовительные работы. "Строительство самого моста будет на втором этапе, проект которого сегодня корректируется. Выделение федеральных средств запланировано на 2025 год, однако работы по возведению моста необходимо начать раньше, сразу после получения положительного заключения государственной экспертизы", — отметила спикер.

Правительство Якутии и "Восьмая концессионная компания" в 2020 году подписали концессионное соглашение на строительство моста. Общий объем финансирования проекта был оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил РИА Новости, что стоимость проекта пересмотрена и снижена до 68 миллиардов рублей.

Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более 3 километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока.