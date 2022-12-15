Путин поручил подготовить программу развития новых регионов
Путин поручил подготовить программу социально-экономического развития новых регионов
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российское правительство ко второму кварталу следующего года разработает программу по социально-экономическому развитию четырех новых регионов. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин в ходе совещания по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент отметил, что власти будут стимулировать экономическую активность в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Отдельное внимание уделят сельскому хозяйству и промышленности.
По словам Путина, необходимо добиться кратного роста инвестиций, строить новые предприятия, развивать автомобильные сети, повышать качество услуг.
К 2030 году новые регионы должны выйти на общероссийский уровень по основным показателям качества жизни, подчеркнул президент и призвал обеспечить опережающее развитие по каждому направлению.
Ответственность за этот процесс российский лидер возложил на профильных министров и вице-премьеров.
https://1prime.ru/regions/20221215/839188705.html
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