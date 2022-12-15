МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российское правительство ко второму кварталу следующего года разработает программу по социально-экономическому развитию четырех новых регионов. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин в ходе совещания по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин ожидает, что 2022 год станет рекордным по строительству жилья

Президент отметил, что власти будут стимулировать экономическую активность в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Отдельное внимание уделят сельскому хозяйству и промышленности.

По словам Путина, необходимо добиться кратного роста инвестиций, строить новые предприятия, развивать автомобильные сети, повышать качество услуг.

К 2030 году новые регионы должны выйти на общероссийский уровень по основным показателям качества жизни, подчеркнул президент и призвал обеспечить опережающее развитие по каждому направлению.

Ответственность за этот процесс российский лидер возложил на профильных министров и вице-премьеров.