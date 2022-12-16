МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Потребительская активность в целом по стране неоднородна, так в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается ее спад, в то время как в регионах Урала, Дальнего Востока и на Юге спрос остается на уровне прошлого года, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Глава ЦБ дала прогноз по инфляции на ближайшие месяцы

"В потребительской активности явно проявляется региональная неоднородность. В Москве и Санкт-Петербурге произошел существенный спад потребления, тогда как в регионах Урала, Дальнего Востока и Юга страны потребительский спрос остается примерно на уровне прошлого года", — сказала она.

В целом регулятор характеризует потребительский спрос как сдержанный — сберегательная модель населения сохраняется.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, второй раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.