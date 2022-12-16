МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Объем экспорта Иркутской области за девять месяцев 2022 года увеличился на 17,7% в годовом выражении, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во ходе рабочей встречи с генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной. Юбилейное V научно-техническое совещание "Недра Сибири" состоялось в Иркутске

"Объем экспорта в Иркутской области за девять месяцев 2022 года увеличился на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го", — говорится в релизе.

"Таких показателей удалось достичь благодаря совместной работе РЭЦ и правительства региона. Более 65 компаний-экспортеров Иркутской области воспользовались мерами поддержки РЭЦ в 2022 году. При этом наблюдается увеличение поставок в Китай, Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и Монголию. Уверен, что совместная работа будет и дальше способствовать созданию в регионе благоприятных условий для развития экспортной деятельности", — сказал Кобзев, слова которого приводятся в сообщении РЭЦ.

В свою очередь Никишина отметила, что экспортный потенциал Иркутской области далеко не исчерпан. "У региона есть все для того, чтобы развивать поставки за пределы страны. Российский экспортный центр будет помогать и готов предоставить все необходимые инструменты поддержки компаний, как финансовые, так и не финансовые", — добавила она.

В РЭЦ напомнили, что сотрудничество правительства Иркутской области и РЭЦ имеет многолетнюю историю. В марте запланирован совместный выезд делегации РЭЦ и правительства региона года в Монголию для организации деловых переговоров.

"Среди прочего РЭЦ является координатором работы главного в Иркутской области института развития по вопросам экспорта – центра поддержки экспорта. Только в этом году ЦПЭ помог субъектам малого и среднего предпринимательства Иркутской области заключить 65 экспортных контрактов в общем на сумму 21 миллион долларов", — указали в организации.