МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на просьбу врио главы ЛНР Леонида Пасечника оставить государственными угольные предприятия заявил, что в РФ почти нет угольных госкомпаний, и их приватизация не означает закрытие. Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах России

"В России практически государственных угольных предприятий не осталось. Это совсем не значит, что в Луганской Народной Республике не может быть предприятий с государственной формой собственности. Но их приватизация не значит закрытие", — сказал Путин.

По его словам, вопрос в эффективности работы компаний. "И для людей, которые работают на предприятиях по большому счету неважно, кто собственник. Важно, чтобы заработную плату платили вовремя и чтобы она была соответствующего уровня", — добавил он.

Также президент пообещал, что федеральный центр не будет навязывать республике никаких решений по приватизации угольных предприятий. "Никто из федерального центра не будет вам навязывать решений, связанных с приватизацией, либо с принятием каких-то других решений в области собственности. Это вы должны сделать так, как вы считаете нужным. Республика — собственник, пожалуйста, вы сами принимайте решение", — сказал Путин, говоря о судьбе угольных предприятий в ЛНР.

По мнению главы государства, необходимо проанализировать работу угольных предприятий в ЛНР, главное здесь — чтобы работники получали зарплату.

"Нужно в целом проанализировать все состояние экономики этих предприятий", — сказал Путин.

Российские власти готовы выделить субсидии для угольных предприятий в Луганской Народной республике для выплаты зарплат и развития компаний, также отметил Путин.

"Это мы сделаем и сделаем как можно быстрее. Надо просто понять объем", — сказал он на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.