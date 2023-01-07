МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Столичная система теплоснабжения не прекращает работать в максимальных температурных режимах на фоне аномальных холодов, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. В Росстандарте назвали новые требования в сфере ЖКХ в 2023 году

По его словам, специалисты МОЭК – единой теплоснабжающей организации – заблаговременно адаптировали температуру в системе отопления, ориентируясь на прогноз погоды.

"В настоящее время она (температура — ред.) соответствует погодным условиям и находится на максимальном значении", — сказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что регуляция теплоснабжения происходит автоматически при помощи датчиков, но под контролем диспетчеров.

На выходных в Москве температура опустилась до минус 26 градусов и установилась значительно ниже нормы. Потепление горожанам обещают к концу следующей недели.