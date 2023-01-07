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Система теплоснабжения Москвы работает на максимуме из-за морозов
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Столичная система теплоснабжения не прекращает работать в максимальных температурных режимах на фоне аномальных холодов, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его... ПРАЙМ, 07.01.2023
регионы, экономика, новости, москва, регионы, холода, теплоснабжение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Столичная система теплоснабжения не прекращает работать в максимальных температурных режимах на фоне аномальных холодов, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, специалисты МОЭК – единой теплоснабжающей организации – заблаговременно адаптировали температуру в системе отопления, ориентируясь на прогноз погоды.
"В настоящее время она (температура — ред.) соответствует погодным условиям и находится на максимальном значении", — сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что регуляция теплоснабжения происходит автоматически при помощи датчиков, но под контролем диспетчеров.
На выходных в Москве температура опустилась до минус 26 градусов и установилась значительно ниже нормы. Потепление горожанам обещают к концу следующей недели.