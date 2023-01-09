С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — ПРАЙМ. Санкт-Петербург в 2022 году преуспел во многих отраслях экономики, также в непростых условиях было обеспечено бесперебойное строительство важнейших объектов, сообщил губернатор города Александр Беглов. Туристический ретропоезд "Лахта" отправится из Санкт-Петербурга в Выборг

"Оглядываясь сегодня назад, мы видим, что Петербург в прошлом году преуспел во многих отраслях… В непростых условиях мы обеспечили бесперебойное строительство Широтной магистрали скоростного движения, других важнейших для города объектов. Начали самое масштабное за полвека обновление общественного транспорта, приступили к созданию новой трамвайной сети "Купчино-Шушары-Славянка". Мы вышли на рекордные темпы ввода школ и детских садов. Подняли очистку сточных вод до уровня 99,7%", — рассказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".

Губернатор напомнил, что в конце декабря были открыты новые корпуса Александровской больницы и НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Также он сообщил, что на треть вырос поток туристов в Петербург.

"Мы успешно провели юбилейный Санкт-Петербургский международный экономический форум и праздник выпускников "Алые паруса". Впервые в истории чемпионами страны стали футбольная и баскетбольная команды нашего города. Петербург выполнил большой объем работ по восстановлению освобожденного Мариуполя. И многое сделал для обеспечения специальной военной операции", — сказал Беглов.

По его словам, в этом году будет сдана в эксплуатацию Шкиперская развязка ЗСД, а также будет закрыта последняя городская котельная, работающая на неэкологичном топливе.

"Самое главное – в прошлом году мы убедились, насколько сильны наш город, наша страна, наш народ. Мы стоим за правое дело. Поэтому в 2022 году мы сделали больше, чем ожидали. А в наступившем 2023 общими усилиями сделаем еще больше", — отметил губернатор.