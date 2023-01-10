МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Власти Красноярского края планируют в течение трех лет разработать документацию и построить около 200 объектов на сумму более 127,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы региона. Wildberries намерен построить логистический центр в Кузбассе в 2023 году

"На три ближайших года в крае запланирована разработка проектной документации и строительство почти 200 объектов на общую сумму более 127,5 млрд рублей. География строек охватит более 80% муниципальных образований", — говорится в сообщении.

Среди значимых работ 2023 года — начало строительства детской многопрофильной больницы, национального центра В.П. Астафьева в Овсянке, комплекса зданий международного центра креативных индустрий "Поздеев Центр" и хореографического колледжа в Красноярске.

По информации пресс-службы, в этом году введут в эксплуатацию поликлинику в микрорайоне Северный Красноярска, переезд через Северное шоссе в микрорайоне Солонцы-2, транспортная развязка в микрорайоне Тихие Зори, четыре школы в Манском, Эвенкийском и Мотыгинском районах, два детских сада в Красноярске. Кроме того, планируется начать строительство двух больших школ в Красноярске на 1,1 тысячи мест каждая, а также разработать проектную документацию на возведение еще трех детских садов на 510 мест и шести школ на 1835.

По данным пресс-службы, в этом году должны начаться строительно-монтажные работы на двух станциях красноярского метро. Помимо этого, запланированы крупные дорожные стройки в Мотыгинском районе и Красноярске, модернизация объектов ЖКХ, начало реконструкции трамвайной сети в краевом центре. Планируется завершение строительства Высокогорского моста и реконструкции перрона аэропорта. В целом благодаря инструментам федерального "инфраструктурного меню" край привлек на развитие более 110 миллиардов рублей.

Также планируется расширение списка инвесторов комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", резидентов особой экономической зоны "Технологическая долина" и территории опережающего социально-экономического развития "Железногорск", развитие программ краевого Фонда развития промышленности.

Отмечается, что отдельное внимание будет уделено реновации Норильска и применению механизма комплексной застройки территорий в Красноярске.

"В 2023 году более 30% расходов краевого бюджета (126 миллиардов рублей) будет направлено в муниципальные образования. Самым значимым и капиталоемким приоритетом работы краевого правительства остается выполнение социальных обязательств. Всего на реализацию 23 государственных программ в 2023 году запланировано 367 миллиардов рублей, половина из них приходится на здравоохранение, образование и социальную поддержку", — сообщает пресс-служба.

Губернатор Александр Усс подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено поддержке участников спецоперации на Украине и членов их семей, реализации знаковых проектов, подготовке и проведению крупных значимых мероприятий, в том числе 200-летию Минусинска и 400-летию Красноярска, а также комплексному благоустройству территорий.