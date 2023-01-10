МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Общий объем поступлений в бюджеты российских регионов в 2022 году составил 19 триллионов рублей, что на 7% выше плановых назначений, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на заседании правительства. Дефицит бюджета России по итогам 2022 года составил 2,3 процента ВВП

"Несколько слов о субъектах Российской Федерации. Субъекты устойчиво исполнили свои бюджеты. Общий объем доходов превысил плановые назначения на 7% и составил более 19 триллионов рублей", — сказал Силуанов. Он также добавил, что с профицитом были исполнены бюджеты 40 регионов РФ, а с дефицитом — 45.

"В целом можно сказать, что в прошлом году мы выполнили все запланированные обязательства и обеспечили мерами поддержки как и людей, так и бизнес", — отметил Силуанов.

В конце декабря прошлого года глава Минфина отмечал, что несмотря на хорошее исполнение бюджетов субъектами РФ в 2022 году, в 2023 году им стоит усерднее работать над дальнейшим развитием, обращая внимание на опыт более успешных регионов.