Силуанов рассказал о росте доходов бюджетов российских регионов
Силуанов: доходы бюджетов регионов России в 2022 году превысили план на семь процентов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Общий объем поступлений в бюджеты российских регионов в 2022 году составил 19 триллионов рублей, что на 7% выше плановых назначений, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
"Несколько слов о субъектах Российской Федерации. Субъекты устойчиво исполнили свои бюджеты. Общий объем доходов превысил плановые назначения на 7% и составил более 19 триллионов рублей", — сказал Силуанов. Он также добавил, что с профицитом были исполнены бюджеты 40 регионов РФ, а с дефицитом — 45.
"В целом можно сказать, что в прошлом году мы выполнили все запланированные обязательства и обеспечили мерами поддержки как и людей, так и бизнес", — отметил Силуанов.
В конце декабря прошлого года глава Минфина отмечал, что несмотря на хорошее исполнение бюджетов субъектами РФ в 2022 году, в 2023 году им стоит усерднее работать над дальнейшим развитием, обращая внимание на опыт более успешных регионов.
https://1prime.ru/regions/20230110/839432844.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.