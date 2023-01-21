МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма: Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом, говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее в среду Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму: первые банкоматы уже установлены, первые офисы откроются в первом полугодии, а в течение года на полуострове будут развернуты все необходимые услуги и сервисы Сбербанка.

"На территории полуострова Крым банкоматы Сбербанка расположены по адресам: г. Севастополь, площадь Нахимова, д. 1; г. Симферополь, ул. Пушкина, 10; г. Ялта, ул. Киевская, д. 6; с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9", — сообщили журналистам в пресс-службе банка.

Позднее представители кредитной организации отметили, что в селе Оползневое находится стационарный банкомат, а в трех городах устройства расположили в мобильных офисах, то есть внутри автомобилей.

"Хорошо, что банк, наконец, появился, теперь ждем расширения сети. Хочу оформить карту банка", — прокомментировала появление банковского обслуживания жительница Симферополя Ольга. Она рада приходу банка в Крым. Аналогичное мнение выразил другой симферополец, который подошел к мобильному офису, отметив, что открывать отделения нужно было сразу после возвращения Крыма в Россию. "Восемь лет назад надо было открываться, но в любом случае хорошо", — сказал он.