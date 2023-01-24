МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предлагает доплачивать медицинским и социальным работникам, которые трудятся на приграничных территориях, 30% от зарплаты, чтобы избежать увольнений. Сбербанк хочет запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Гладков рассказал, что, боясь обстрелов украинских войск, из системы здравоохранения уволились, продали квартиры и уехали порядка 300 человек – 80 врачей и около 220 сотрудников среднего медицинского персонала.

"У нас большая программа по приобретению жилья, по работе с мединститутом, с колледжами – не произошло никакого дефицита. На сегодняшний день все в рабочем плане. Но мы понимаем, что тенденция эта может продолжиться. Для того, чтобы удержать в первую очередь какие-то критические специальности в системе здравоохранения и соцзащиты…, рассмотреть возможность доплаты хотя бы на уровне 30% на данный промежуток времени двум категориям, людям, которые работают в приграничье", — сказал Гладков.

Он уточнил, что расходы на доплаты составят порядка 4-4,5 миллиарда рублей в год.