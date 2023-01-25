МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Центр компетенций по судостроению и судоремонту, который, генерируя новые современные подходы, будет координировать всю работу отрасли, создадут в Северодвинске Архангельской области, сообщил губернатор Александр Цыбульский. "Норникель" подписал контракт с "Атомфлотом" о привлечении нового ледокола

"В Северодвинске будет центр компетенций, который будет координировать эту деятельность, вырабатывать самые современные подходы и оптимальные схемы ремонта, которые бы делали этот процесс максимально удобным", — сказал Цыбульский журналистам после выступления на "Часе субъекта РФ" в Совфеде России.

По его словам, на сегодняшний день архангельские компании, которые обладают гражданским флотом, сталкиваются с серьезными проблемами по судоремонту.

"Раньше они традиционно проходили техобслуживание и ремонт в зарубежных европейских пунктах. На сегодняшний день с этим возникли серьезные проблемы, в первую очередь из-за позиции европейцев. Обслуживание и судоремонт сегодня очень востребованы… У нас есть серьёзные планы по расширению этого направления, развитию этой компетенции. Уже есть решение о строительстве дополнительных доков для судоремонта в Архангельской области. Это будет, скорее всего, в Архангельске на базе существующих предприятий", — уточнил губернатор.