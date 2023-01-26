Хуснуллин поручил утвердить планы восстановления новых регионов на 2023 год
Хуснуллин поручил утвердить планы восстановления новых регионов на 2023 год до 15 февраля
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою совместно с региональными властями до 15 февраля утвердить планы проведения восстановительных работ в новых регионах на 2023 год, сказано в сообщении на сайте правительства РФ.
"Вице-премьер поручил Минстрою до 15 февраля совместно с субъектами утвердить планы восстановительных работ на 2023 год" — говорится в тексте сообщения.
Резюмируя результаты восстановительных работ на новых территориях в 2022 году, он поблагодарил глав субъектов, взявших над ними шефство.
"Нам удалось показать хороший результат в восстановлении жизненно важных объектов жилищной, социальной и дорожной инфраструктуры, и я благодарен регионам, которые выполнили и перевыполнили намеченный план. Прошу в этом году темпов не снижать — задачи перед нами стоят большие", — сказал Хуснуллин.
Он также дал поручение регионам-шефам оказать поддержку новых территориям в формировании конкурсных заявок на участие в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
https://1prime.ru/regions/20230126/839600819.html
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