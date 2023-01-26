МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою совместно с региональными властями до 15 февраля утвердить планы проведения восстановительных работ в новых регионах на 2023 год, сказано в сообщении на сайте правительства РФ. Назван срок завершения основных восстановительных работ на Крымском мосту

"Вице-премьер поручил Минстрою до 15 февраля совместно с субъектами утвердить планы восстановительных работ на 2023 год" — говорится в тексте сообщения.

Резюмируя результаты восстановительных работ на новых территориях в 2022 году, он поблагодарил глав субъектов, взявших над ними шефство.

"Нам удалось показать хороший результат в восстановлении жизненно важных объектов жилищной, социальной и дорожной инфраструктуры, и я благодарен регионам, которые выполнили и перевыполнили намеченный план. Прошу в этом году темпов не снижать — задачи перед нами стоят большие", — сказал Хуснуллин.

Он также дал поручение регионам-шефам оказать поддержку новых территориям в формировании конкурсных заявок на участие в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.