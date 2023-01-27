МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить программы развития новых регионов, предусмотрев достижение к 2030 году среднероссийских показателей уровня жизни, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. Путин поручил уделить внимание укреплению технологического суверенитета

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей утвердить программы социально-экономического развития указанных субъектов Российской Федерации, предусмотрев достижение этими субъектами Российской Федерации не позднее 2030 года среднероссийских показателей уровня жизни граждан Российской Федерации и общероссийского уровня социально-экономического развития", — говорится в сообщении.