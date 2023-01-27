Путин поручил утвердить программы развития новых регионов
Путин поручил к 2030 году достичь в новых регионах среднероссийских показателей уровня жизни
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить программы развития новых регионов, предусмотрев достижение к 2030 году среднероссийских показателей уровня жизни, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей утвердить программы социально-экономического развития указанных субъектов Российской Федерации, предусмотрев достижение этими субъектами Российской Федерации не позднее 2030 года среднероссийских показателей уровня жизни граждан Российской Федерации и общероссийского уровня социально-экономического развития", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/regions/20230127/839616309.html
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