С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге вводятся меры поддержки для организаций, работающих в сфере транспортной обработки грузов и в сфере телекоммуникаций, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Доходы бюджета Санкт-Петербурга превысили триллион рублей, заявил Беглов

"Губернатор Александр Беглов подписал закон Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О налоговых льготах" и закон Санкт-Петербурга "Об установлении на территории Санкт-Петербурга налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения", — говорится в сообщении.

Законами установлены новые меры поддержки ряда отраслей экономики, столкнувшихся с негативным влиянием антироссийских санкций.

В частности, введен инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, работающих в сфере транспортной обработки грузов. Благодаря этому будет уменьшена их налоговая нагрузка, что позволит обновить и модернизировать основные фонды организаций, а также пополнить оборотные средства.

Также возможность применения инвестиционного налогового вычета распространена на организации, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций, что позволит привлечь в отрасль дополнительные инвестиции. Инвестиционный налоговый вычет действует для организаций, работающих в сфере обрабатывающих производств.

Кроме того, расширены возможности применения пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций IT-отрасли.

Также на этот год предусмотрено продление пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для организаций, работающих в сферах обрабатывающих производств, научных исследований и разработок. Эти меры поддержки позволят повысить эффективность промышленного комплекса и будут способствовать ускоренному переходу предприятий на новые технологии и выпуск новой продукции.