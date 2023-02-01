МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Индексация материнского капитала с 1 февраля в России на 12% сможет стимулировать приобретение жилья только в тех регионах, где возможно купить квартиру за 2-2,5 миллиона рублей, в частности, в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане, рассказали РИА Недвижимость эксперты. В Госдуме прокомментировали предложение тратить маткапитал на оплату ЖКХ

С 1 февраля 2023 году материнский капитал проиндексирован на 12,4%. С учетом этого его размер составит почти 589,6 тысячи рублей на первого ребенка — на 65 тысяч больше, чем в 2022 году, за двоих детей – 779 тысяч рублей, прирост на 86 тысяч рублей.

"Индексация не окажет существенного влияния на российский рынок в целом. Ведь в крупнейших городах России эта надбавка позволяет компенсировать стоимость всего лишь половины (49%) квадратного метра на первичном рынке", — отметила эксперт "Циан.Аналитики" Виктория Кирюхина.

По ее словам, меньше всего жилья в новостройке надбавка позволит приобрести в Сочи (25% квадратного метра), Москве (28%) и Санкт-Петербурге (37%). Стоимость площади более одного "квадрата" возможно будет компенсировать за счет индексации в Оренбурге, Челябинске, Липецке и Ульяновске, до 10% стоимости квартиры — в Ижевске, Кирове, Пензе, Челябинске, Ульяновске, Липецке, Оренбурге.

"Какой-то положительный эффект для рынка недвижимости от индексации маткапитала возможен только в регионах, где бюджет покупки квартиры варьируется в диапазоне 2-2,5 миллионов рублей", — сказала руководитель агентства недвижимости "Pro Обмен", вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.

Например, в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане квадратный метр в новостройках стоит примерно 30 тысяч рублей. Следовательно, жители этих республик с помощью маткапитала могут даже покупать небольшие квартиры без привлечения заемных средств, добавила управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.

В этих регионах дополнительные 65-85 тысяч рублей, по мнению Никитиной, могут повлиять на то, чтобы еще кто-то принял решение использовать маткапитал для покупки недвижимости.

"Но не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что использование материнского капитала при покупке квартиры, по сути, является обременением при дальнейшей продаже этого жилья, это связано с необходимостью выделения долей детям. Если в будущем семья решит улучшить жилищные условия, то придется получать разрешение органов опеки, и это усложнит и удлинит процедуру продажи", — объяснила Никитина осторожность покупателей при использовании маткапитал при приобретении жилья.