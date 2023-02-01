МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Населенные пункты в новых регионах смогут восстанавливаться быстрее благодаря введению льготной ипотеки под два процента годовых, считает президент России Владимир Путин. Правительство представит предложения по реализации ипотечных программ

"Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях", — заявил он в ходе совещания, посвященного восстановлению жилья.

По словам главы государства, необходимую работу уже начали проводить там, где завершились боевые действия. В том числе идет строительство детсадов, школ, больниц, а также ремонт дорог и сетей связи. Вместе с тем президент призвал не допускать волокиты и бюрократических проволочек при решении вопросов по строительству и ремонту жилья.

"Подчеркну, решение этих задач не должно "буксовать", "вязнуть" в бюрократических процедурах, действовать необходимо быстро и эффективно", — подчеркнул он.

Путин также выразил благодарность всем субъектам, поддержавшим новые российские регионы. Он отметил, что власти всегда будут помогать тем, "кто попал в беду", чтобы никто не оставался с ней "один на один".