Путин оценил эффект от льготной ипотеки в новых регионах
Путин ожидает ускоренного восстановления новых регионов благодаря ипотеке под два процента
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Населенные пункты в новых регионах смогут восстанавливаться быстрее благодаря введению льготной ипотеки под два процента годовых, считает президент России Владимир Путин.
"Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях", — заявил он в ходе совещания, посвященного восстановлению жилья.
По словам главы государства, необходимую работу уже начали проводить там, где завершились боевые действия. В том числе идет строительство детсадов, школ, больниц, а также ремонт дорог и сетей связи. Вместе с тем президент призвал не допускать волокиты и бюрократических проволочек при решении вопросов по строительству и ремонту жилья.
"Подчеркну, решение этих задач не должно "буксовать", "вязнуть" в бюрократических процедурах, действовать необходимо быстро и эффективно", — подчеркнул он.
Путин также выразил благодарность всем субъектам, поддержавшим новые российские регионы. Он отметил, что власти всегда будут помогать тем, "кто попал в беду", чтобы никто не оставался с ней "один на один".
https://1prime.ru/regions/20230201/839658447.html
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