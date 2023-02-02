БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 фев — ПРАЙМ. Новый элеватор в Приамурье поставит первую судовую партию зерна кукурузы в Южную Корею, в перспективе — экспорт во Вьетнам, сообщило правительство Амурской области. Инвестиции в Приамурье побили десятилетний рекорд

Губернатор Василий Орлов посетил элеватор в поселке Заречный Благовещенского округа. Первую очередь объекта компания "Таргет агро" ввела в эксплуатацию в декабре 2022 года. Комплекс предназначен для приема, очистки, сушки и хранения зерна кукурузы с мощностью подготовки семян 120 тонн в час.

"У компании подписан контракт, в начале февраля планируется отгрузка первой судовой партии зерна в Южную Корею. Ведутся переговоры с Вьетнамом, где также имеется большой спрос на дальневосточную кукурузу", — говорится в сообщении.

Как рассказал губернатор, главная сельхозкультура области — соя — быстро истощает почву, поэтому для ее восстановления необходим грамотный севооборот, и кукуруза в этом плане может стать конкурентной парой сое. За последние три года посевные площади для возделывания культуры выросли со 100 до 2000 гектаров. Планируется, что аграрии увеличат площади кукурузы до 10 тысяч гектаров.

"Два года назад мы ставили перед собой задачу по переработке внутри региона 70% местного урожая сои. Сегодня областные предприятия способны переработать порядка 450 тысяч тонн в год. У нас есть несколько стратегических проектов по строительству новых заводов по переработке сои, один их них — на 500 тысяч тонн в год — компания "Содружество" планирует начать реализовывать уже в этом году", — сказал Орлов.

Сейчас рассматриваются две площади для размещения предприятия, одна из них — в Белогорске. Еще два крупных проекта по строительству соевых заводов — в стадии проработки. С вводом всех этих мощностей к 2025 году совокупный объем переработки сои составит в Амурской области порядка 1,2 миллиона тонн, добавил губернатор.