МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании с главами субъектов РФ призвал развивать несырьевой неэнергетический экспортный потенциал, сообщает пресс-служба кабмина. Россия увеличила экспорт продовольствия в 2022 году

"Задача наращивания несырьевого неэнергетического экспорта России… сегодня приобрела особое значение. Крайне важным является активное вовлечение и участие в этом процессе субъектов Российской Федерации и губернаторского корпуса. Об этом в ходе селекторного совещания с главами регионов по вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов", — говорится в сообщении.

По мнению Белоусова, невозможно направить экспортный потенциал страны на восток, юго-восток и юг без вовлечения в этот процесс крупных и средних компаний, а также малого бизнеса. "Для того чтобы задействовать этот до сих пор ограниченно реализованный потенциал, критически важно проактивное участие в этом процессе субъектов Российской Федерации и губернаторского корпуса", — приводит пресс-служба слова первого вице-премьера.

Он также сообщил, что качество внедрения регионального экспортного стандарта и успешность реализации экспортного потенциала будет измеряться на федеральном уровне, а по аналогии с анализом работы с региональным инвестиционным стандартом к этой работе будут подключены деловые объединения и Агентство стратегических инициатив. "Белнефтехим" значительно увеличил экспорт продукции в Россию

На совещании также были обозначены важные аспекты реализации экспортного потенциала, среди них — личное вовлечение представителей региональной власти, создание и развитие региональных брендов, наращивание компетентности управленческих команд в сфере поддержки экспорта, добавили в пресс-службе.

Кроме того, для изучения экспортного потенциала местных компаний и просчета их экспортного пути необходимо создание аналитических команд, также требуется поддержка малого бизнеса при выходе на международные электронные площадки, создание соответствующих стратегических документов и продвижение федеральных мер поддержки экспортеров.