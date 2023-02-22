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Керченская паромная переправа возобновила работу
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. Керченская паромная переправа заработала после приостановки из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. "По состоянию на 07.25 22.02.2023 г. движение... ПРАЙМ, 22.02.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, краснодарский край, керченская паромная переправа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа заработала после приостановки из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму.
"По состоянию на 07.25 22.02.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", — сказано в сообщении.
Керченская паромная переправа приостанавливала работу утром во вторник из-за сильного ветра.