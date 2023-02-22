СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа заработала после приостановки из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. В Крыму отметили пользу от сухопутного коридора через новые регионы

"По состоянию на 07.25 22.02.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", — сказано в сообщении.

Керченская паромная переправа приостанавливала работу утром во вторник из-за сильного ветра.