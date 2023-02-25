ИРКУТСК, 25 фев — ПРАЙМ. Иркутская область получит в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" 240 миллионов рублей на развитие событийного туризма и обустройство в регионе туристического центра, сообщил журналистам в субботу министр экономического развития РФ Максим Решетников. Правительство выделит более шести миллиардов рублей на развитие туризма

Решетников находится в Иркутской области с рабочим визитом. Вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым он посетил город Байкальск, где осмотрел горнолыжный комплекс "Гора Соболиная", туристические объекты и встретился с резидентами особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала". После поездки в Байкальск в правительстве региона состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития.

"Прорабатываем совместно с бизнесом и регионами вопрос того, чтобы приоритетными территориями для субсидирования строительства модульных гостиниц и льготного кредитования стали ОЭЗ туристско-рекреационного типа… В течение месяца доведем до Иркутской области 240 миллиона рублей на обустройство туристического центра, проведение событийных мероприятий", — сказал Решетников.

Основная часть этой суммы — вознаграждение за победу в федеральном конкурсе на реализацию в Иркутске концепции "Код города".

Министр также отметил, что в этом году будут обновлены правила субсидирования строительства быстровозводимых модульных гостиниц и льготного кредитования строительства отелей под 3-5% в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В конкурсных отборах планируется присваивать дополнительные баллы проектам в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа.

В 2022 году из резервного фонда правительства РФ регионам было выделено 4 миллиарда рублей на строительство модульных отелей. В их число вошла Иркутская область. Сегодня часть отелей в Прибайкалье уже построена, другие — в высокой степени готовности.