ИРКУТСК, 25 фев — ПРАЙМ. Благодаря механизму списания госдолга Иркутская область направит на строительство объектов сопутствующей инфраструктуры на территории особой экономической зоны "Ворота Байкала" 1,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам в субботу губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Власти выделят Иркутской области 240 миллионов рублей на развитие туризма

В Иркутской области с рабочим визитом находится министр экономического развития РФ Максим Решетников. Вместе с Кобзевым он посетил город Байкальск, где осмотрел горнолыжный комплекс "Гора Соболиная", туристические объекты и встретился с резидентами особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала". После поездки в Байкальск в правительстве Приангарья состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

По словам Решетникова, регионы активно применяют механизм для списания госдолга. За два года работы программы по реструктуризации бюджетных кредитов регионами уже вложено 8,7 миллиарда рублей в инфраструктуру 12 особых экономических зон. В 2021 году за счет механизма реструктуризации бюджетных кредитов было профинансировано 1,2 миллиарда рублей, а в 2022 году — 7,5 миллиардов рублей. За счет этого инструмента поддержки регионы могут на высвободившиеся после реструктуризации бюджетных кредитов средства построить инфраструктуру для новых проектов, а затем списать задолженность по бюджетным кредитам за счет налогов от этих проектов. В Иркутской области высвобождаемые через бюджетные кредиты средства будут направлены на строительство объектов сопутствующей инфраструктуры на территории ОЭЗ "Ворота Байкала".

"Иркутская область в 2023 и 2024 годах направит 1,7 миллиарда рублей на строительство сетей электроснабжения, водопровода, канализации, а также улично-дорожной сети с наружным освещением. Также в Иркутской области благодаря господдержке до конца 2024 года будет создано более 370 рабочих мест", — сказал Кобзев.

В числе проектов, куда будут направлены средства, горнолыжный курорт "Гора Соболиная", семейный отель "Южный берег" и гостиница "Прибрежная" 5* в городе Байкальске.