МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Сахалинская область привлекла в 2022 году рекордный объем инвестиций в размере 261 миллиарда рублей, информирует пресс-служба правительства региона. Производство СПГ на "Сахалине — 2" превысило плановые показатели

"Несмотря на трудности, которые встали перед нами в прошлые годы, островной регион продолжил устойчивое развитие. Так, мы смогли привлечь рекордный объем инвестиций – 261 миллиард рублей. Появилось более тысячи новых рабочих мест. Это стало возможным благодаря тому, что мы создаем привлекательные условия для предпринимателей", — цитирует пресс-служба губернатора Валерия Лимаренко.

По данным пресс-службы, 60 процентов средств были направлены в отрасли, не связанные с нефтегазовым сектором. В результате Сахалинская область заняла пятую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России.

В этом году власти региона панируют привлечь 290 миллиардов рублей инвестиций.

В рамках реализации инвестпроектов в Сахалинской области продолжат строительство индустриальных парков – нефтегазового и агропромышленного, а также модернизацию Корсаковского морского порта.

Кроме того, планируется строительство многофункционального Поронайского грузового района, создание логистического центра в Южно-Сахалинске, верфи по строительству судов из композитных материалов, лесоперерабатывающего комплекса, завода по производству модульных домокомплектов и цемента, завода по производству топлива, рыбоперерабатывающих заводов, развитие спортивно-туристического комплекса "Горный воздух".

"В ближайшие годы в Сахалинской области планируется создать 15 тысяч новых рабочих мест", — отмечается в сообщении.