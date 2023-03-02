УЛАН-УДЭ, 2 мар — ПРАЙМ. Говорить о начале промышленного улова байкальского омуля пока трудно, об этом должна сказать наука, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время встречи с журналистами. Абрамченко поручила изучить ограничение экспорта части рыбной продукции

Виктория Абрамченко находится с рабочим визитом в Бурятии. Вместе с главой республики Алексеем Цыденовым она посетила Большереченский рыбоводный омулевый завод, с 1933 года занимающийся искусственным воспроизводством байкальского омуля.

"Трудно говорить с высоты московских кабинетов о том, когда можно будет начинать промышленный улов омуля, об этом должна сказать наука", — ответила Абрамченко на вопрос журналистов о том, когда можно будет возобновить промышленный улов байкальского омуля.

Она отметила, что прежде чем заниматься началом промышленного рыболовства по байкальскому омулю, нужно завершить реконструкцию Большереченского рыбоводного омулевого завода.

"Мы должны быть уверены, что искусственное воспроизводство будет надежным в тех целевых параметрах, которые мы заложили — это больше 1 миллиарда в год выпуска личинок байкальского омуля", — подчеркнула она.