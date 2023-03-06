МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Курганской области Вадиму Шумкову проработать с Минэкономразвития РФ его предложение о продлении срока действия налоговых льгот для резидентов территорий опережающего развития (ТОР). Правительство расширило границы ТОР в Мурманской области

Так, по заявлению Шумкова, власти региона обратились в правительство с предложением продлить срок действия налоговых льгот для резидентов ТОР на весь период действия таких территорий.

Кроме того, губернатор предложил отказаться от ограничения по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", предусматривающее создание не более пяти индустриальных парков в регионе.

"Предложения ваши по поводу продления сроков по ТОРам, по поводу того, чтобы сделать эту систему более эффективной, тоже считаю своевременными и востребованными… Так что министерство экономического развития вместе с вами должно будет поработать на эту тему", — ответил главе региона российский лидер.