МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Специальная соцвыплата назначена более 6,3 тысячи медработников в ДНР, всего в новых регионах выплата произведена 15,5 тысячи медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда. Зарплаты в ДНР выросли почти в полтора раза

"Специальная социальная выплата назначена более 6,3 тысячи медицинских работников Донецкой Народной Республики. Начиная со старта выплат в феврале общая сумма назначенных им средств составила 50 миллионов рублей. Всего в новых субъектах России выплата произведена 15,5 тысячи медработников на сумму 121 миллион рублей", — говорится в сообщении.

Ранее конце февраля Фонд сообщал о назначении специальной соцвыплаты более чем 680 тысячам медиков по всей России, из которых 14 тысяч были из новых регионов.

В Соцфонде также подчеркнули, что самим медикам не нужно обращаться за выплатам, так как они устанавливаются и перечисляются автоматически в соответствии с реестрами сведений, представляемыми работодателями — медицинскими организациями в Социальный фонд РФ.