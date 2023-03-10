СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — ПРАЙМ. Период полной интеграции ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в хозяйственную, образовательную и гуманитарную структуры страны может составить до пяти лет, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. Аксенов назвал срок окончания ремонта железнодорожной части Крымского моста

"Считаю, что до пяти лет — переходный период, (который) максимально сможет обеспечить решения всех узловых проблем, в том числе и спорных", — сказал он в ходе интервью, проходившего в онлайн-формате из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться для полной интеграции новых регионов в хозяйственную, образовательную, гуманитарную структуру России.

Аксенов также отметил, что наличие вопросов, которые невозможно будет решить путем прямого применения федерального законодательства, приведет к наделению максимальным количеством полномочий руководителей этих регионов.

"Решения должны приниматься очень быстро, очень важна скорость принятия решений — сегодня это главное. Крым быстро почему прошел (процесс интеграции — ред.)? Потому что мы принимали (решения) здесь, не колеблясь", — пояснил он. Аксенов оценил ситуацию в туристической отрасли Крыма

Глава Крыма добавил, что федеральное правительство активно помогает новым регионам, учитывается и крымский опыт, крымские власти оказывают коллегам методическую помощь. "Сейчас главный вопрос, что большинство вопросов должны в ручном режиме решаться. Я коллегам говорю: если вы видите, что невозможно применить напрямую федеральный закон, но в интересах гражданина надо принять какое-то решение, принимайте его комиссионно, в интересах гражданина действуйте, даже если у вас есть расхождения", — заявил он.

"Так что, пятилетний срок, мне кажется, на сегодняшний день надо ставить — по крайней мере, границу самим для себя надо ставить, что за пять лет мы полностью должны адаптироваться в федеральное законодательство, с учетом крымского опыта", — заключил Аксенов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.